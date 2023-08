Ultime Notizie – Perdonanza Celestiniana 2023 | la storia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 22 agosto 2023) Tra le tradizioni più antiche d’Abruzzo c’è la, evento storico-religioso istituito da Papa Celestino V nel 1294 che concede indulgenza plenaria a chiunque, confessato e comunicato, entri nella basilica di Santa Maria di Collemaggio a L’Aquila tra il 28 e il 29 agosto di ogni anno. Fu proprio al capoluogo abruzzese, infatti, che Papa Celestino V volle regalare la Bolla (conosciuta anche come Bolla del Perdono) che avrebbe permesso l’assoluzione dei peccati senza distinzioni di ceto o ricchezze. La, giunta oggi alla sua 729esima edizione, è considerata ‘Il Primo Giubileo della’, un invito simbolico alla Pace tra tutti i popoli, “che oggi come ieri rappresenta un’esigenza vitale in un panorama geopolitico scandito da guerra e morte”, si legge sul sito del Comune. La Bolla, che ...