Ultime Notizie – Pd | fine agosto ‘militante’ per Schlein | ultime news politica

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 22 agosto 2023) Unper Elly. Chiusa la pausa di Ferrcon una vacanza in Grecia, la segretaria dem riparte battendo i territori in una serie di tappe per le feste dell’Unità. La prima è stata quella di domenica scorsa in Umbria a Castiglion del Lago dove, a sorpresa, si è esibita alla chitarra elettrica suonando Before you accuse me di Eric Clapton e in Zombie dei The Cranberries. Domani alle 18 la segretaria dem è attesa alla festa di Reggio Emilia e proseguirà il giro in un calendario di appuntamenti che sono in via di definizione in queste ore. Tra questi quello di lunedì prossimo, 28, a Ventimiglia dove ci sarà anche la questione migratoria al centro dell’iniziativa. Il 29sarà ...