Ultime Notizie – “Non ho voluto cantare L’italiano | ecco perché”

(Di martedì 22 agosto 2023) Toto Cutugno propose a Adriano Celentano di, la canzone che l’artista – morto oggi 22 agosto 2023 all’età di 80 anni – scrisse e portò al Festival di Sanremo del 1983. “Ciao Toto!…ricordo che eravamo in macchina… una cinquecento credo, e tu insisteviio incidessi ‘’. Una superbomba appena ultimata la notte prima che ci vedessimo”, ricorda Celentano sui social. “‘Non ho dormito tutta la notte’ -mi dicesti- ‘pensando al successo che faremo, tu come interprete, e io come autore’, il brano era davvero Forte!!! Ma ciò che più di tutto mi frenava era proprio la frase piu’ importante: ‘Io sono un italiano vero’. Una frase oltretutto insostituibile, in quanto è proprio su questa che si regge l’intera impalcatura di quella grande opera. E io sentirmi pronunciare: ‘Sono un italiano vero’ ...