Ultime Notizie – “Medico accurato come uno specializzando”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 22 agosto 2023) Zelante enelle diagnosi e nell’assistenza,un neolaureato in Medicina o uno. Dottor ChatGPT viene nuovamente messo alla prova in uno studio scientifico e incassando nel complesso una ‘promozione’ dagli autori del lavoro, ricercatori del Mass General Brigham negli Usa, che parlano di “un’accuratezza che impressiona” nel processo decisionale clinico. E’ giovane ma ha la stoffa per crescere, in altre parole la loro conclusione. Per la precisione, secondo lo studio, l’accuratezza di questo chatbot al quale è stata applicata una frontiera dell’intelligenza artificiale, quella dei Llm (Large-Language Model), era pari al 72% per quanto riguarda il processo decisionale clinico nel suo complesso, dall’individuazione di possibili diagnosi da valutare, alla definizione della diagnosi finale, fino alle decisioni ...