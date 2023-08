Ultime Notizie – Mareamico | “Miscela maleodorante in mare”

(Di martedì 22 agosto 2023) “Sono bastati cinque minuti di pioggia per far scoppiare le fognature nella zona del villaggio Mosè. Questo accade per colpa dei numerosi by-pass tra le condotte di acque bianche e le acque nere”. A denunciarlo è l’associazione ambientalista, spiegando che “lae pericolosa è arrivata nel torrente Canne, sulla spiaggia delle dune e, quindi, in: un disastro! Pertanto risulta necessario effettuare gli opportuni prelievi inal fine di accertare la balneabilità della zona”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il ministero della Difesa russo ha reso noto di aver sventato un nuovo attacco con droni di Kiev sul territorio della Federazione. Secondo quanto comunicato, due aerei senza pilota sono stati ......aumenti importi pensioni in nuova manovra finanziaria 2024 Nuove anticipazioni su novità pensioni anticipate in prossima manovra finanziaria 2023 - 2024 Stando a quanto riportano le, ...Ledi calciomercato in Serie A e non solo. Le operazioni di Juve, Inter, Milan e di tutte le ... Calciomercato, tutte le trattative e le news del 21 agosto Tutte le trattative e lein ...

Paesi Bassi e Danimarca forniranno F-16 a Kiev Sky Tg24

La Lazio lavora sulle uscite di Akpa-Akpro e Marcos Antonio, servono per dare una spinta all'ultima entrata (secondo portiere a parte) del mercato. Per il brasiliano c'è la pista Paok Salonicco, i ...Si trovavano negli Stati Uniti da un paio di settimane e New York era l'ultima tappa dopo Chicago e Boston: «Era la nostra ultima sera, dopo poco avremmo avuto l'aereo per tornare in Italia», ha ...