Ultime Notizie – in soli tre mesi pieno costa quasi 10 euro in più

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 22 agosto 2023) La denuncia di Assoutenti: andamento non giustificato in alcun modo dalle quotazioni petrolifere che, rispetto ad inizio anno, sono salite poco più dell’1% “In appena tre, da maggio a oggi, undi benzinadel nostro paese 7in più mentre per undi gao la maggiore spesa sfiora i 10”. Lo afferma il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi, in una nota. Un andamento che ”non appare in alcun modo giustificato dalle quotazioni petrolifere che, rispetto ad inizio anno, sono salite poco più dell’1%, mentre la benzina alla pompa nello stesso periodo è rincarata in media del 7%”. “Siamo in presenza di una evidente speculazione durante tutta la filiera dei carburanti e prima della vendita alla pompa”, secondo Truzzi. ”Grazie agli ...