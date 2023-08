Ultime notizie Grecia | trovati corpi carbonizzati di 18 migranti Segretaria Usa al Commercio in visita a Pechino a fine mese

Leggi su ilsole24ore

(Di martedì 22 agosto 2023) Donald Trump intende presentarsi giovedì al carcere della contea di Fulton ad Atlanta per le formalità dell’arresto nel procedimento che lo vede imputato insieme ad altre 18 persone per aver tentato di sovvertire il voto in Georgia nel 2020. Lo ha confermato lo stesso tycoon. La difesa ha concordato una cauzione da 200 mila dollari e severe restrizioni per l’ex presidente nei contatti con testimoni e co-imputati.