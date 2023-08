Ultime Notizie – Giappone | al via giovedì sversamento in mare acque radioattive di Fukushima

(Di martedì 22 agosto 2023) Inizierannole operazioni di rilascio nell’Oceano Pacifico delledell’impianto nuclearese disottoposte a trattamento, un passo controverso che secondo il governo di Tokio è essenziale per chiudere l’impianto che ha avuto la fusione del reattore 12 anni fa. Secondo la stampa locale, il primo ministro, Fumio Kishida, ha dato il via libera definitivo in una riunione dei ministri coinvolti nel piano e ha incaricato l’operatore, Tokyo Electric Power Company Holdings, di essere pronto a iniziarelo scarico se le condizioni meteorologiche e dello consentiranno. Il mese scorso l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica ha approvato il piano del governose. Kishida ha affermato durante ...

Scrive in una nota la Asl: 'In merito alleemerse nelleore sugli organi di stampa circa i provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria nei confronti di alcuni dipendenti della ASL,...Steve Rogers ha lasciato gli Avengers e l'MCU alla fine di Avengers: Endgame , come ricorderete, ma questo non ha messo la parola fine alla sua storia e si è sempre lasciata la porta aperta a un ...Quest'sono strutture particolari che si verificano in alcuni materiali, all'interno delle quali l'energia degli elettroni può subire cambiamenti insoliti. La buona notizia è che ciò può avere ...

Ucraina, bombardamenti russi su Chernihiv: morti e feriti Sky Tg24

Nessuno dei due, finora, ha parlato esplicitamente di quanto accaduto negli ultimi mesi, e tutto ciò che è stato detto finora arriva da alcuni semplici indizi social. Ora, però, le cose potrebbero ...Death of a Whistleblower, scheda del film di Ian Gabriel, con Noxolo Dlamini e Irshaad Ally, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando esce il film e dove vederlo al cinema o in S ...