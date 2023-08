Ultime Notizie – Europei volley 2023 | Italia-Bosnia 3-0 | azzurre agli ottavi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 22 agosto 2023) L’batte laed Erzegovina per 3-0 (25-21, 25-17, 25-19) a Torino oggi, 22 agosto, nel match valido per la Pool B deglifemminili di pallavoloe centra la quarta vittoria in altrettante partite qualificandosi per glidi finale con una gara d’anticipo. Ottima prestazione di Paola Egonu, titolare anche per l’assenza di Ekaterina Antropova, out per un problemaaddominali. Ledomani affrontano a Torino la Croazia alle 21.15. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione