Ultime Notizie – dove vederlo in chiaro e streaming

(Di martedì 22 agosto 2023) Gli US Open 2023 in diretta tv e ininda oggi, 22 agosto 2023, su SuperTennis. La tv della federtennis si è aggiudicata i diritti sullo Slam newyorkese per 5 anni in esclusiva. Da oggi, via alle dirette con l’inizio delle qualificazioni per l’accesso al tabellone principale del singolare maschile e femminile. Da oggi gli incontri degli italiani impegnati nelle qualificazioni saranno visibili sul canale lineare mentre fino a 9 campi al giorno saranno contemporaneamente coperti live da SuperTenniX. Sulla piattaforma di(servizio gratuito per tutti i tesserati FITP) saranno disponibili on demand i principali match, gli highlights, le interviste e tanti altri contenuti esclusivi. Da lunedì 28 partiranno invece i main draw. Oltre che sul canale lineare, SuperTennis trasmetterà l’ultimo Slam dell’anno anche ...