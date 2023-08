Ulivieri e il deep state del calcio 

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 22 agosto 2023) "Mi sembra una faccenda molto vaga e poco chiara, se devo essere sincero”. Poco chiara. “Ho l’impressione che nei prossimi mesi, o chissà anni, salterà fuori il retroscena decisivo”. Decisivo. La strage di Bologna? Via Fani? Le dichiarazioni del ragionier Spinelli sulle elargizioni liberali del Cav. a Dell’Utri? Macché. E’ pur sempre agosto, ma il livello è anche più da spiaggia o da osteria: è Renzoche prova lo schema fascettiano, “un due tre casino!” sulle dimissioni del Mancio dalla Nazionale. Ci ha lasciati in gloria e con il gran saluto dell’Olimpico e della “sua” Ascoli Carletto Mazzone, allenatore senza peli sulla lingua e se li aveva te li sputava dritti in un occhio. E a noi orfani di cotanto filosofo sincero tocca ora, per di più, la pena delle esternazioni del suo quasi coetaneo Renzo, l’allenatore rosso nel pallone che in ...