Ue | Picierno Pd | ' prossima legislatura dovrà essere costituente | riforme necessarie'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Dobbiamo percorrere l'ultimo miglio che porterà davvero l'Ue auna Unione politica e sociale. Dopo l'Europa dei padri fondatori e dopo l'Europa dell'euro è necessario un nuovo inizio europeista. Per questo laeuropearealmente. Leinfatti non sono più soltanto utili, ma sono". Lo ha detto Pina, eurodeputata del Partito democratico e vicepresidente del Parlamento europeo, intervenendo al Meeting di Rimini, durante il convegno 'Europa unita? Nuove energie per il vecchio continente'. "Occorre una riforma del ruolo del Parlamento - prosegue - affinché sia sede di iniziativa legislativa e unica istituzione democraticamente eletta. ...