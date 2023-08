Ue | Mantovano | ' mai messo in discussione europeismo ma senza essere supini'

(Di martedì 22 agosto 2023) Rimini, 22 ago. (Adnkronos) - "Non abbiamo maiinl', semmai decliniamo l'appartenza all'Europa in modo non supino e non burocratico,complessi di inferiorità, pronti a non demordere rispetto a quelli che consideriamo degli obiettivi". Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo, parlando al Meeting di Rimini.

... infatti, fa da controcanto alla presidenza del Consiglio il sottosegretario Alfredo: ... Tra i primi figurano due volti stimati da Meloni mainseriti nella dinamica di partito e formati ...... dei pensionati, delle famiglie stretti oggi più chenella morsa di una crisi energetica e di ... di Eugenia Roccella (ministro della Famiglia), di Alfredo, sottosegretario alla presidenza ...... dei pensionati, delle famiglie stretti oggi più chenella morsa di una crisi energetica e di ... di Eugenia Roccella (ministro della Famiglia), di Alfredo, sottosegretario alla presidenza ...

Ultimo'ora: Ue: Mantovano, 'mai messo in discussione europeismo ... La Svolta

La redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Andrea Mantovani, ex calciatore del club emiliano, allenato da Pioli in rossoblù nella ...La redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Andrea Mantovani, ex calciatore del club emiliano, allenato da Pioli in rossoblù nella ...