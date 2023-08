Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) Ileuropeaha presentato le dimissioni da membro dell’esecutivo comunitario in seguito alla decisione dialle prossime elezioni politiche in Olanda, fissate al 22 novembre, con la coalizione formata dal partito laburista e da Sinistra Verde. Ad annunciarlo è un comunicato, la cui presidente Ursula Von der Leyen ha ringraziatoper “il suo lavoro appassionato e instancabile per rendere il Green Deal europeo una realtà. È stato un membro chiave del collegio dei commissari”, ha continuato, “grazie al suo eccellente contributo e a un impegno personale forte abbiamo fatto grandi passi in avanti verso il raggiungimento degli obiettivi dell’Ue per ...