Udinese - Juventus | i gol e le esultanze di Chiesa e Vlahovic

Chiesa al 2' e Vlahovic al 20' indirizzano subito la sfida dellain casa dell', sconfitto poi 3 - 0. Per entrambi esultanze piene di ...Federico Chiesa lancia laall'esordio stagionale sul campo dell': c'è una novità sul futuro in bianconero del numero setteFederico Chiesa torna protagonista e lancia un chiaro messaggio in chiave mercato. ...0 - 3 Rapuano (Var: Mazzoleni) 6 'Qualche sbavatura, soprattutto sul giallo a Danilo; ma in generale gestisce bene la gara. Giusto fischiare il rigore per il tocco di braccio di ...

Udinese-Juve, le pagelle: Chiesa ovunque (7,5). Le colpe di Ebosele e Zarraga, 4 La Gazzetta dello Sport

La Juventus ha iniziato al meglio la stagione, trionfando nettamente con il punteggio di 0-3 ai danni dell’Udinese. Ma il calciomercato estivo non è ancora terminato ed il dirigente Cristiano Giuntoli ...Federico Chiesa lancia la Juventus all’esordio stagionale sul campo dell’Udinese: c’è una novità sul futuro in bianconero del numero sette Federico Chiesa torna protagonista e lancia un chiaro ...