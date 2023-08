Ucraina | Russia | “Distrutta nave da ricognizione Kiev nel Mar Nero”

(Di martedì 22 agosto 2023) Lamilitaresi sarebbe trovata nei pressi degli impianti di gas russi Mosca rivendica di aver “distrutto” unamilitarenel Marche si sarebbe trovata nei pressi degli impianti di gas russi. In una nota il ministero della Difesa ha affermato: “La notte scorsa, l’equipaggio di un aereo SU-30cm della Flotta del Mar ha distrutto unadadelle Forze armate ucraine nella zona degli impianti russi di produzione del gas”. Il ministero non fornisce altri dettagli dell’incidente, che è avvenuto poco dopo la notizia data da Mosca di aver sventato un attacco con droni ucraini nei pressi della Crimea. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Zelensky ad Atene per una cena con i leader dei Balcani occidentali. L'accusa a Mosca: vogliono trasferire 300mila russi a ...Gli eserciti e le forze in campo die dei rispettivi alleati . Quali Paesi fanno parte della Nato . Dove si trova il Donbass e perché è importante . Quali scenari potrebbero portare ...Laha dichiarato di aver distrutto una nave da ricognizione dell'esercito ucraino nel Mar Nero, un luogo dove gli attacchi, sia russi che ucraini, si sono moltiplicati da quando Mosca si è ...

Guerra Ucraina – Russia, le news di oggi: Mosca abbatte nave dell'esercito ucraino nel Mar nero. Kiev: “La ... la Repubblica

La guerra in Ucraina giunge al giorno 545. Mosca fa sapere di avere distrutto una nave di ricognizione ucraina nel Mar Nero. Zelensky, in visita in Grecia, annuncia che "Atene addestrerà i piloti ucra ...Due Uav di Kiev abbattuti dalla contraerea russa, esplosi prima di fare danni rilevanti. Ma gli abitanti di Krasnogorsk, centro alla periferia della capitale sembrano usciti dalle loro case preoccupat ...