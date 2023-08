Ucraina | Russia | “Distrutta nave da ricognizione Kiev nel Mar Nero”

(Di martedì 22 agosto 2023) Mosca, 22 ago. (Adnkronos/Europa Press) – Mosca rivendica di aver “distrutto” unamilitarenel Marche si sarebbe trovata nei pressi degli impianti di gas russi. In una nota il ministero della Difesa ha affermato: “La notte scorsa, l’equipaggio di un aereo SU-30cm della Flotta del Mar ha distrutto unadadelle Forze armate ucraine nella zona degli impianti russi di produzione del gas”. Il ministero non fornisce altri dettagli dell’incidente, che è avvenuto poco dopo la notizia data da Mosca di aver sventato un attacco con droni ucraini nei pressi della Crimea.Secondo quanto comunicato, due aerei senza pilota sono stati abbattuti nella regione di Mosca e altri due sono stati intercettati e abbattuti nella regione di Bryansk, a nordest del confine ucraino. I voli sono ...

Bombe su Kharkiv Una ferita anche nella regione di Kharkiv ,nord - orientale. "Questa ... La7.it - Una nave di ricognizione dell'esercito ucraino è stata abbattuta dalla, nel Mar Nero .... Sergei Shoigu , ha evocato il "piano" polacco per impadronirsi della parte occidentale dell'con la scusa del sostegno a Kiev. È un vecchio ritornello in, apparso sui canali Telegram e ...Sino ad oggi nel conflitto tranessuno stato alleato ha deciso di entrare direttamente in guerra. Da un lato l', che ha con sé i paesi Nato e non solo che la stanno aiutando inviando armi, mezzi, e ...

Due droni ucraini che in serata hanno cercato di attaccare la Russia sono stati bloccati dai sistemi di guerra radioelettronica russi e si sono schiantati nel Mar Nero a nord-ovest della Crimea. Lo ha ...Compagno di vecchia data di Putin, Alexey Gromov è l'uomo dietro la disinformazione russa, fondamentale per la tenuta del sistema.