Ucraina | Polonia | “Mosca sposta armi nucleari tattiche in Bielorussia”

(Di martedì 22 agosto 2023) Questo tipo diha un corto raggio Il presidente dellaAndrzej Duda ha affermato che la Russia è in procinto dire alcunea corto raggio nella vicina, aggiungendo che un’iniziativa del genere modificherebbe l’architettura della sicurezza della regione e dell’intera alleanza militare della Nato. Lo scrive il Guardian. “Stavo parlando al presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa delle dichiarazioni di Vladimir Putin secondo cui ledella Russia sarannote nel territorio della”, ha detto Duda in una conferenza stampa, precisando che “in effetti, questo processo è in atto e lo stiamo vedendo”. Putin e il suo omologo ...

Il presidente dellaAndrzej Duda ha affermato che la Russia è in procinto di spostare alcune armi nucleari a corto raggio nella vicina Bielorussia, aggiungendo che un'iniziativa del genere modificherebbe l'......La Grecia offre l'addestramento per i piloti degli F - 16 e aiuto alla ricostruzione dell'. ... Per saperne di più VISEGRAD VARSAVIA Il leader del PiS al governo invuole confrontarsi con ...Il presidente dellaAndrzej Duda ha affermato che la Russia è in procinto di spostare alcune armi nucleari a corto raggio nella vicina Bielorussia, aggiungendo che un'iniziativa del genere modificherebbe l'...

Il confine tra Polonia e Bielorussia è una polveriera pronta a esplodere L'Espresso

(Adnkronos) – Il presidente della Polonia Andrzej Duda ha affermato che la Russia è in procinto di spostare alcune armi nucleari a corto raggio nella vicina Bielorussia, aggiungendo che un’iniziativa ...Varsavia, 22 ago. (Adnkronos) – Il presidente della Polonia Andrzej Duda ha affermato che la Russia è in procinto di spostare alcune armi nucleari a corto raggio nella vicina Bielorussia, aggiungendo ...