(Di martedì 22 agosto 2023) RIMINI (ITALPRESS) – Abbiamo offerto “sostegno incondizionato all’, che si batte anche per la difesa dei nostri valori e libertà fondamentali. Il nostro obiettivo deve essere il raggiungimento della pace, una pace con libertà, con giustizia, con dignità, perchè una pace vera non può essere imposta dall’aggressore. Abbiamo riconosciuto all’lo status di Paese candidato a entrare nell’Unione e mi auguro che ipossano iniziare”. Così la presidente del Parlamento Europeo, Roberta, in un videomessaggio invito in occasione del Meeting di Rimini. “L’Europa è il suo popolo e può essere migliore se agiamo insieme. Nessuna decisione in Ue viene presa senza di voi, molte sono prese grazie a voi e molte sono guidate da voi. A un anno dalle elezioni del ...

... nel corso di un videomessaggio inviato in apertura del convegno, la presidente del Parlamento europeo, Roberta, aveva auspicato quanto prima l'avvio del negoziato per l'ingresso......riconosciuto all'lo status di Paese candidato a entrare nell'Unione e mi auguro che i negoziati possano iniziare quanto prima". Così la presidente del Parlamento Europeo, Roberta, in ......riconosciuto all'lo status di Paese candidato a entrare nell'Unione e mi auguro che i negoziati possano iniziare quanto prima'. Così la presidente del Parlamento Europeo, Roberta, in ...

Ucraina, Metsola “Spero negoziati per ingresso in Ue quanto prima” Il Tempo

Poco prima, nel corso di un videomessaggio inviato in apertura del convegno, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, aveva auspicato quanto prima l'avvio del negoziato per l'ingresso ...RIMINI (ITALPRESS) – Abbiamo offerto “sostegno incondizionato all’Ucraina, che si batte anche per la difesa dei nostri valori e ...