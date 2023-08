Ucraina | Kiev | ' Mosca affonda i traghetti per proteggere ponte di Crimea'

(Di martedì 22 agosto 2023), 22 ago. (Adnkronos) - La Russia sta ricorrendo all'mento deinello stretto di Kerch perildidagli attacchi. Lo ha riferito l'intelligence militare(Hur), aggiungendo che le forze russe ritengono che le barche sommerse forniranno una corsia protettiva nell'acqua davanti al. Un traghetto è già statoto, hanno detto ancora i servizi di, e la Russia prevede dirne almeno sei in totale. Ilcollega la penisola dioccupata dalla Russia con il Krasnodar russo ed è stato costruito dopo che la Russia ha occupato e annesso lanel 2014. Essendo una via di ...

Zelensky chiede a von der Leyen di ripristinare completamente le esportazioni e il transito di cereali e grano ucraini dopo il 15 settembre, quando scadranno le restrizioni su grano, mais, colza e ...Nel 2019 scoppia un caso: un gruppo di deputati ucraini con una lettera chiese di precludere per presunte posizioni filorusse l'ingresso a Toto Cutugno che aveva un concerto asold out ...Nel 2019 scoppia un caso: un gruppo di deputati ucraini con una lettera chiese di precludere per presunte posizioni filorusse l'ingresso a Toto Cutugno che aveva un concerto asold out ...

Le forze ucraine hanno raggiunto Robotyne, Melitopol è più vicina. Kiev: colpiremo ancora in Crimea - Corruzione nell'apparato degli arruolamenti in Ucraina, la procura ordina l aperquisizione di quasi 200 centri di reclutamento - Corruzione nell'apparato deg RaiNews

Un sottomarino U212 Nfs costa 674 milioni di euro, un F35 almeno 130 milioni. Il governo ha deciso di spendere 4 miliardi per uno stock di 200 carri armati Leopard 2. L’obiettivo è di arrivare, come c ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto un colloquio ad Atene con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, discutendo dei progressi dell’Ucraina verso l’adesione all’UE ...