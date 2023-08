Ucraina | Duda | ' Mosca trasferisce armi nucleari tattiche in Bielorussia'

(Di martedì 22 agosto 2023) Varsavia, 22 ago. (Adnkronos) - Il presidente della Polonia Andrzejha affermato che la Russia è in procinto di spostare alcunea corto raggio nella vicina, aggiungendo che un'iniziativa del genere modificherebbe l'architettura della sicurezza della regione e dell'intera alleanza militare della Nato. Lo scrive il Guardian. "Stavo parlando al presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa delle dichiarazioni di Vladimir Putin secondo cui ledella Russia saranno spostate nel territorio della", ha dettoin una conferenza stampa, precisando che “in effetti, questo processo è in atto e lo stiamo vedendo”. Putin e il suo omologo bielorusso, Alexander Lukashenko, hanno ...

