TZA TZI KI – Ricette per esploratori dell’anima

(Di martedì 22 agosto 2023) Domani, mercoledì 23 agosto all’interno di Scena Natura – Dialogo tra le arti e il verde, in programma al Fienile Fluò di Bologna (via di Paderno, 9), andrà in scena l’ultima replica di . Uno spettacolo di Manuela De Meo e Angelica Zanardi, con Angelica Zanardi e le musiche dal vivo eseguite da Marco Muzzati. Tessuti di scena Luca Bordini-Veleni eroici, regia Angelica Zanardi. TZA/TZI/KI è una degustazione teatrale, un atlante diper l’anima. Cibi semplici o ingredienti esotici che ci raccontano storie di paesi lontani, frutti selvatici che insegnano a baciare,e rituali antichi capaci di curare la tristezza o di accendere desideri e passioni, e poi il vino bevanda euforica e d’amore …e per preparare la bocca: Tzatziki …solo il suono del suo nome dà un taglio netto ai pensieri superflui e ci porta con i piedi per terra nell’ora e ...

