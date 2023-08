Tuffi | Eurojrs 2023 | Bellato medaglia d’oro dal metro | bronzo per Gallo

(Di martedì 22 agosto 2023) Arrivano ottime notizie per i colori azzurri da Fiume, sede degli Europei juniordi. Nel pomeriggio odierno sono infatti arrivate dueper l’Italia nella finale femminile dal. Una fantastica Viola, tesserata per Bergamo Nuoto e seguita da Roman Voldokov, ha conquistato l’oro, totalizzando ben 312.10 punti, arrivati soprattutto da un salto mortale e mezzo ritornato carpiato (45.60) e un super doppio salto mortale e mezzo avanti raggruppato (46.80).invece per Beatrice, tesserata per Fiamme Oro e seguita da Francesco Dell’Uomo, il cui punteggio finale di 298.55 ha risentito dei poco brillanti obbligatori delle eliminatorie. Insieme alle due azzurre, sul podio anche la tedesca Vanesa Rohniss, seconda con 301.85. ...

