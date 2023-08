Trump | 200 mila dollari la cauzione per aver tentato di ribaltare l’esito delle elezioni 2020

È l'annuncio del ex presidente degli Stati Uniti, Donald, che sul suo social, Truth, ha fatto sapere che tra due giorni comparirà, per la prima volta, nel tribunale della contea di Fulton , ...Donaldintende presentarsi giovedì al carcere della contea di Fulton ad Atlanta per le formalità dell'... Lo riferisce la Cnn, dopo che la sua difesa ha concordato una cauzione damila dollari ......Presidente Usa ha concordato una cauzione dimila dollari e severe restrizioni nei contatti con testimoni e co - imputati. Le condizioni di rilascio delineate nell'ordine di obbligazioni di...

Trump a processo in Georgia, cauzione da 200 mila dollari AGI - Agenzia Italia

Secondo la Cnn, la somma è stata negoziata dai legali dell'ex presidente Usa, accusato di aver tentato di sovvertire il voto, con ...con almeno 200 contributi in 20 o più stati. Sono - oltre a Trump, ovviamente - il governatore della Florida Ron De Santis (la cui stella sembra essersi già un po' appannata), l'ex governatore del New ...