(Di martedì 22 agosto 2023) L'di San, in California, ha presentato ieri istanza di, vista l'impossibilità di gestire gli oneri determinati dalle oltre 500 cause giudiziarie persessuali su minori risalenti anche a decenni fa. L'iniziativa, si legge in una nota pubblicata sul sito dell', "è necessaria per gestire e risolvere le oltre 500 cause legali per presunto abuso sessuale su minori intentate contro l'arcivescovo cattolico di Sanai sensi del California Assembly Bill 218, che ha consentito di presentare entro il 31 dicembre 2022 denunce vecchie di decenni, che altrimenti sarebbero prescritte".

Troppi abusi, l'arcidiocesi cattolica di San Francisco dichiara bancarotta Sky Tg24

