Troppe cause per abusi sessuali da parte di preti pedofili | la diocesi di San Francisco è in bancarotta

(Di martedì 22 agosto 2023) Non ci sono abbastanza soldi per risarcire tutte le vittime. Sono troppi i casi didadia San. Ed è per questo che l’arcicaliforniana, retta dal 2012 dall’arcivescovo Salvatore Joseph Cordileone, è costretta a dichiarare: non è possibile gestire gli oneri determinati dalle oltre 500giudiziarie, alcune risalenti anche a decenni fa. Non è il primo caso in cui unacattolica statunitense finisce nel baratro del dissesto finanziario per l’impossibilità di fare fronte ai risarcimenti per le vittime dia. Fin dal caso dell’inchiesta Spotlight che portò alla luce glidel ...

Istanza di fallimento per l'Arcidiocesi di San Francisco, gravata dalleper abusi sessuali risalenti anche a decenni fa. A darne notizia ai fedeli, sul sito dell'Arcidiocesi, è mons. Salvatore J. Cordileone : "Qualche settimana fa - si legge nella lettera ...... quelle di Oakland e Santa Rosa hanno presentato istanza in primavera, citando come causa il numero dilegali per abusi sessuali su minori intentate contro di loro. La diocesi di San Diego, una ...Il fallimento dovuto a oltre 500civili risalenti a decenni fa. L'annuncio attraverso una lettera aperta del mons. Salvatore J. Cordileone pubblicata sul sito web: 'La soluzione migliore per fornire una compensazione giusta ed ...

Pedofilia, troppe cause per l'arcidiocesi di San Francisco: dichiara bancarotta TGCOM

In questi giorni si è fatto un gran parlare di Luna a causa della missione russa Luna-25 e di quella indiana Chandrayaan-3 (che dovrebbe allunare domani). In un futuro non troppo distante però non ci ...L’arcidiocesi di San Francisco ha deciso di dichiarare bancarotta a causa delle troppe denunce per abusi sessuali su minori ...