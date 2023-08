Trifoglio rosso | proprietà e usi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 22 agosto 2023) Il, in gergo tecnico Trifolium pratense, è un’erba officinale dalle numeroseterapeutiche, utilissima soprattutto alle donne. Lo troviamo nei prati, con i suoi bei fiori violacei a intervallare il verde dei giardini. Appartiene alla famiglia delle Fabaceae ed è benefico anche per il terreno. Un tempo, infatti, veniva seminato nei periodo di rotazione delle coltivazioni perché è in grado di fissare l’azoto nel sottosuolo, rendendolo più fertile. Furono i Greci e i Romani, per primi, a individuarne alcune virtù: con i decotti e gli infusi, infatti, medicavano le ferite e curavano le tossi bronchitiche. Era considerata un’erba dal forte potere esoterico per via del numero 3 ripetuto dalle sue foglie. San Patrizio, in Irlanda, ne fece uso per convertire i celti e spiegare il mistero della Trinità divina. Oggi, i ...