Tredici Paesi europei hanno già adottato il blocco androgenico

Leggi su iltempo

(Di martedì 22 agosto 2023) La castrazione chimica, tornata al centro della discussione politica italiana dopo il terribile stupro di gruppo andato in scena a Palermo, è attualmente prevista dalle legislazioni di ben 13e di 8 Stati degli USA, cui bisogna aggiungere altre nazioni democratiche come Argentina, Australia, Nuova Zelanda e Israele. Prima di analizzare le differenze che ci sono tra i diversi Stati chedeciso di inserire questo tipo di pratica nei propri ordinamenti giuridici per punire i reati sessuali, è necessario sgomberare da subito il campo da un equivoco che molto spesso genera confusione quando si parla di questo tema. Molti credono, a torto, che la così detta castrazione chimica sia un tipo di intervento fisico o chirurgico, ma, salvo alcune rarissime eccezioni, non è così; è, invece, una terapia farmacologica attraverso ...