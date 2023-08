(Di martedì 22 agosto 2023) Per capire le mosse delin vista dell?autunno, non bisogna guardare soltanto a cosa accadrà con la manovra finanziaria. Bisogna tenere d?occhio anche il percorso parallelo...

I lavoratori dipendenti pero' potranno godere di una tassazione agevolata su straordinari,e premi di produttivita'. REVISIONE IVA. La delega prevede di ridefinire i presupposti dell'...Dopo il via libera del Senato, è arrivata l'approvazione definitiva del provvedimento da parte dell'Aula di Montecitorio. I voti a favore sono stati 184, 85 i contrari. Tra le misure ci sono l'...Per i lavoratori dipendenti salta l'ipotesi iniziale di una flat tax incrementale: al suo posto si introduce una tassazione agevolata su straordinari,e premi di produttività. CONCORDATO ...

Tredicesima detassata già nel 2023, il piano del governo. Mini-taglio dell’Irpef nel 2024 ilmessaggero.it

Per capire le mosse del governo in vista dell’autunno, non bisogna guardare soltanto a cosa accadrà con la manovra finanziaria. Bisogna tenere d’occhio anche il percorso ...Quando e per chi si prospetta un nuovo aumento di stipendi e pensioni una tantum: ecco la nuova proposta del governo Meloni ...