Trasporti | Caroppo Fi | ' proficuo incontro con Anas per strade statali più sicure'

(Di martedì 22 agosto 2023) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Questa mattina ho avuto uncon il capo compartimento diPuglia, Vincenzo Marzi, per valutare la messa inzza delle principalisalentine e la loro riclassificazione inextraurbane principali, con la conseguente previsione di un limite di velocità più giusto di 110 km/h". Così in una nota il deputato Andrea, capogruppo di Forza Italia nella commissione. "Si tratta, in particolare, della Ss16 Adriatica Lecce-Maglie, della Ss101 Lecce-Gallipoli e della Ss7 Brindisi-Taranto. Su questi tratti, infatti - prosegue-, è previsto oggi un limite di velocità di 90 km/h, che ritengo inadeguato rispetto alle caratteristiche ...

Questo è l'esito del confronto che il deputato di Forza Italia, Andrea(capogruppo in Commissionepresso la Camera dei seputati, ha avuto oggi con l'ingegner Vincenzo Marzi, capo ...... IX CommissioneMercoledì 26 ore 14.30 - Legge quadro in materia di interporti (seguito esame C. 703 Rotelli - Rel.); X Commissione Attività produttive Al termine a.m. Assemblea, ...E oggi, oltre ai consumatori, si esprimono a riguardo anche il vicepremier e Ministro ai... Andreadi FI è dalla sua parte, e ha approfittato per sottolineare che il numero di ...

Ultimo'ora: Trasporti: Caroppo (Fi), 'proficuo incontro con Anas per ... La Svolta

Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...Caroppo (FI): proficuo incontro con ANAS per strade statali salentine più sicure e con limiti di velocità più giusti ...