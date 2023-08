Tragedia in Grecia | 18 migranti morti in un incendio | Tra le vittime due bimbi

(Di martedì 22 agosto 2023) Leggi Anche Incendi Canada, ordine di evacuazione per 30mila persone Il medico legale che ha condotto una prima ispezione nel luogo in cui sono stati trovati i corpi, a sud del villaggio di Avantas, ...

... donna uccisa a coltellate: aveva denunciato l'ex per stalking 17/08/23in montagna, ecco chi sono i due finanzieri morti in Friuli 16/08/23 Fotogallery - Le immagini del Palio di Siena 2023 ...🔊 Ascolta l'articolo Sono in tutto 26 i migranti vittime accertate degli incendi nella regione di Evros Nel contesto dell'atrocedegli incendi che stanno colpendo la, si registra un ulteriore aumento delle vittime con la scoperta di otto corpi carbonizzati in una zona prossima a Lefkimmi. Questi si sommano ai ......far paura gli incendi in, dove da giorni le fiamme stanno bruciando ampie aree del territorio con il favore di venti forti e alte temperature che hanno raggiunto anche i 41°. L'ultima...

Tragedia in Grecia: 18 migranti sono morti in un incendio TGCOM

Nel contesto dell’atroce tragedia degli incendi che stanno colpendo la Grecia, si registra un ulteriore aumento delle vittime con la scoperta di otto corpi carbonizzati in una zona prossima a Lefkimmi ...Diciotto immigrati sono morti nel rogo di una foresta nel nord-est della Grecia e i loro resti sono stati ritrovati oggi dalle autorità.