Traffico Roma del 22-08-2023 ore 19 | 30

(Di martedì 22 agosto 2023) Luceverdetrovati dalla redazione per un incidenterallentato in via Gregorio VII all’altezza di Piazza Pio XI rallentamenti anche nell’area di piazza Pia dove lo ricordiamo ha preso il via oggi il cantiere di riqualificazione in vista del Giubileo modificata la viabilità nelle strade dell’aria prestare la massima attenzione alla segnaletica sulla linea della metropolitana fino a giovedì prossimo 24 agosto per interventi sui binari la tratta Ottaviano Arco di Travertino è interrotta e sostituita dalla navetta bus ma-15 regolari Invece le tratte Ottaviano Battistini e Arco di Travertino Anagnina per i dettagli di questa e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Francesca Ilaria è tutto grazie per l’ascolto di servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...