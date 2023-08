Traffico Roma del 22-08-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 agosto 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto rallentamenti dovuti a un incidente in via Gregorio VII nei pressi di Piazza Pio XI rallentamenti nell’area di piazza Pia Dove ha preso il via oggi il cantiere di riqualificazione per tale motivo è stata modificata la viabilità nelle strade dell’area attenzione alla segnaletica sempre per i lavori in corso istituito il doppio senso di marcia sul Ponte Vittorio Emanuele II mi ricordo Poi la chiusura notturna della tangenziale per lavori all’interno della galleria della Nuova Circonvallazione interna dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto tra la A24 i Batteria Nomentana in direzione del Foro Italico infine sulla linea della metropolitana fino a giovedì prossimo per interventi sui binari la tratta Ottaviano Arco di Travertino è interrotta e sostituita dalla nave bus ma-15 regolare Invece le tratte Ottaviano Battistini e ...