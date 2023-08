Traffico Roma del 22-08-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto nel complesso regolare ilnella capitale segnaliamo Tuttavia rallentamenti nell’area di piazza Pia dove sono iniziati oggi i lavori di riqualificazione in vista del Giubileo ed è stata modificata la viabilità in diverse strade del rione Borgo nei giorni scorsi è stata la volta delle strade di Prati attenzione alla segnaletica inoltre il ponte Vittorio Emanuele è a doppio senso di marcia Sono deviati anche 7 linee bus nell’area di San Pietro Alle squillino si lavora e i binari del tram in viale Carlo Felice e via Emanuele Filiberto in viale Carlo Felice sono chiuse la corsia tranviaria e la laterale tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto in direzione di San Giovanni mentre su Viale Emanuele Filiberto è chiuso il tratto da viale Carlo Felice a via Umberto Biancamano cambiano i ...