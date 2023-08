Traffico Roma del 22-08-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto circolazione scorrevole lungo le strade della capitale prudenza Tuttavia e rallentamenti dovuti a un incidente su via Walter Tobagi nei pressi di via Ruderi Di casacalda incidente con possibili disagi anche a talenti in via Ugo Ojetti nei pressi di via Petrocchi partito il cantiere in piazza Pia modifiche alla viabilità nelle strade dei Rioni Borgo e Prati attenzione alla segnaletica in oltre il ponte Vittorio Emanuele II e a doppio senso di marcia cambiano di conseguenza ai percorsi delle linee bus a 23:40 62280 982 n3d en3s al Trieste chiusa per lavori via Lago di Lesina tra via Biferno è largo di Villa Bianca Per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla linea della metropolitana fino a lunedì prossimo 24 agosto per interventi sui binari la tratta Ottaviano Arco di Travertino è interrotta e sostituita dalla ...