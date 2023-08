Traffico Roma del 22-08-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati redazione Massimo Vischi ancora per oggi e domani mercoledì 23 agosto bollino rosso ae provincia per le alte temperature e ondate di calore in questi casi è raccomandata la massima attenzione soprattutto alle categorie di persone che rientrano tra le più fragili come gli anziani bambini e donne incinte è proprio in queste ore le più calde della giornata è bene non mettersi sulla strada passiamo al trasporto pubblico e sulla linea della metropolitana E fino a giovedì prossimo 24 agosto per interventi sui binari la 30 Ottaviano Arco di Travertino è interrotta e sostituita dalla navetta bus ma-15 regolari Invece le tratte Ottaviano Battistini e Arco di Travertino Anagnina dettagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di ...