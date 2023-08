Traffico Roma del 22-08-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’appuntamento con ilbrevi code sono segnalate sulla carreggiata esterna del raccordo anulare siamo nella zona sud tra le uscite Pontina e Laurentina sul resto della Capitale non si rilevano difficoltà ancora per oggi e domani mercoledì 23 agosto bollino rosso ae provincia per le alte temperature per le ondate di calore e quindi è doveroso raccomandare la massima attenzione soprattutto alle categorie di persone che rientrano tra le più fragili come Anziani Bambini e donne incinte per quanto del trasporto pubblico sulla linea della metropolitana fino a giovedì prossimo 24 agosto per interventi sui binari la tratta Ottaviano Arco di Travertino è interrotta e sostituita dalla navetta bus ma-15 regolari invece le tre ante Ottaviano Battistini e Arco di Travertino Anagnina belle ...