Traffico Roma del 22-08-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 agosto 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità da questa mattina la nuova viabilità nelle strade intorno a Piazza Pia dove Oggi iniziano i lavori che entro dicembre 2024 trasformeranno in un grande spazio pedonale l’area tra Castel Sant’Angelo via della Conciliazione e realizzeranno un nuovo sotto via che si collega con il sottovia in Sassia con la chiusura dell’area di cantiere su piazza Pia viene invertito il senso di marcia in via della traspontina è in via San Pio decimo mentre la viabilità sul Ponte Vittorio Emanuele è un doppio senso di marcia da piazza Adriana svolta obbligatoria su via delle Fosse di Castello da qui si prosegue su via di Porta Castello da via di Porta Castello si attraversa via della Conciliazione verso via San Pio decimo e da via San Pio decimo si può svoltare sulla Lungotevere in Sassia oppure ...