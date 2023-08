Traffico Roma del 22-08-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati al momento rileviamo pocosulle strade diè solo sul teatro Urbano della A24 si incontrano codino uscita dalla città tra il raccordo anulare mentre sulla strada che collega Aprilia ad Anzio la Nettunense a seguito di un incidente avvenuto all’altezza di Campo di Carne si sta in coda In entrambe le direzioni abbiamo poi rallentamenti a tratti ma persulla Litoranea Ostia Anzio ancora per oggi e domani mercoledì 23 agosto bollino rosso èe provincia per le alte temperature e le ondate di calore raccomandiamo come sempre la massima attenzione soprattutto alle categorie di persone che rientrano tra le più fragili come Anziani Bambini e donne incinte degli di queste altre notizie sul sito.luceverde.it da Massimo ...