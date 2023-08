Traffico Roma del 22-08-2023 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 agosto 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità nuovi interventi da oggi nel rione Borgo di cantieri in piazza Pia in vista del Giubileo modifiche quindi alla circolazione in diverse strade deviate anche 7 linee di bus è sempre in tema di trasporto pubblico fino a giovedì prossimo 24 agosto sospesa la tratta Arco di Travertino Ottaviano sulla linea della metropolitana il servizio è svolto con bus sostitutivi bus ma-15 regolare invece la tratta Ottaviano Battistini e Arco di Travertino Anagnina intanto proseguono i lavori alla sede tranviaria in via Carlo Felice via Emanuele Filiberto quindi chiusure e deviazioni cambiano percorso anche diverse linee di bus ed infine ricordiamo che per tutto il mese di agosto sono sospese le zone alimitato notturne del centro Trastevere San Lorenzo Testaccio ...