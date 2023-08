Traffico Roma del 22-08-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati non si rileva nel momento particolari difficoltà e sulle strade della capitale i tempi di percorrenza irregolari anche sulle due carreggiate del raccordo anulare fuori città invece troviamo Quindi per un incidente sulla Nettunense all’altezza di Campo di Carne siamo quindi tra Aprilia e Anzio code nelle due direzioni ancora per oggi e domani mercoledì 23 agosto bollino rosso èe provincia per le alte temperature e ondate di calore raccomandiamo come sempre quindi la massima attenzione soprattutto alle categorie di persone che rientrano tra le più di come Anziani Bambini e donne incinte Per quanto riguarda il trasporto pubblico fino al 3 settembre è sospesa la circolazione dei treni tra Ciampino e Colleferro interrotta bus sostitutivi dei tagli di queste ed altre notizie sul sito ...