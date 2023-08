Traffico Roma del 22-08-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno e Bentrovati ancora per oggi e domani mercoledì 23 agosto bollino rosso ae provincia per le alte temperature è un dente di calore e che è sempre accade in questi casi è raccomandata la massima attenzione soprattutto alle categorie di persone che rientrano tra le più fragili come Anziani Bambini e donne incinte nessuna segnalazione Invece per quanto riguarda ilnella capitale al momento scorrevole tempi di percorrenza regolari anche sulle due carreggiate del raccordo anulare Vi ricordo che sulla linea della metropolitana a giovedì prossimo 24 agosto per interventi sui binari l’entrata Ottaviano Arco di Travertino è interrotta e sostituita dalla navetta bus ma-15 regolari invece di Ottaviano Battistini e Arco di Travertino Anagnina bene da Massimo Vischi per il momento è tutto vi ricordo che i ...