Toto Cutugno | la causa della morte mette i brividi | cosa c’entra Al Bano

Leggi su tvzap

(Di martedì 22 agosto 2023) PERSONAGGI TV. L’addio a, iconamusica italiana, ha lasciato il mondo in lutto. Il cantautore, celebre per le sue indimenticabili canzoni, ha perso la sua battaglia contro una malattia che lo ha afflitto per anni. Lasua, legata a un tumore alla prostata, ha sollevato interrogativi e messo in luce il ruolo straordinario di un grande amico, AlCarrisi. Andiamo a vedere perché. Leggi anche: Ale Romina Power, bomba di “Dagospia”: chi è l’uomo dietro il loro divorzio Leggi anche: AlCarrisi, la triste confessione sulla figlia Ylenia Addio a, aveva 80 anni.#pic.twitter.com/OPEFs4X4Zd— ...