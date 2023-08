Toto Cutugno | il ricordo della TV e dei colleghi

(Di martedì 22 agosto 2023)(US Carosello) “Stasera la puntata di Techetechetè non può che essere dedicata a lui“. L’account di Rai Teche annuncia così l’odierno appuntamento dell’access prime time di Rai1 che stasera avrà un protagonista assoluto:. Il cantante, scomparso oggi, sarà omaggiato da Techetechetè che ricorderà alcuni dei momenti più significativisua longeva carriera. Lo specialesostituirà la puntata ‘Muoviti Muoviti’. Ciao??#vinse il Festival di Sanremo nel 1980 con “Solo noi”. Guarda?https://t.co/M0v3ziTk6n Stasera, #22agosto, la puntata di #techetechete non può che essere dedicata a lui. pic.twitter.com/vqylyCWuQp — RaiTeche (@RaiTeche) August 22, 2023 Nel frattempo si moltiplicano i ...

- - >Cotugno in una delle sue tante presenze a Sanremo - Ansa .non c'è più, a 80 anni se ne va l'aedo principe del cantar sanremese: sul palco dell'Ariston per 15 volte, dal 1980 al 2010, un record condiviso con una mezza dozzina di artisti, ma ...Milano, 22 ago. A poco piu' di un mese dal suo ottantesimo compleanno ci lasciauno degli artisti italiani piu' famosi di sempre. Cantautore da oltre 100 milioni di copie, esponente della musica italiana piu' noto in tutto il mondo, cantautore che ha saputo portare ..."Sembrava scontroso, invece era chiuso perché era malinconico e non triste" "Sono addolorato,era una persona buona". Pippo Baudo ricorda con affetto e dolore, morto oggi 22 agosto 2023 all'età di 80 anni. Baudo, presentatore di una lunga serie di Festival di Sanremo, ...

E' morto Toto Cutugno, il cantante di L'italiano aveva 80 anni: era malato da tempo Adnkronos

Lasciatelo twittare. La metamorfosi politica di Matteo Salvini, accompagnata alla incontenibile verve social, non ha risparmiato neppure Toto Cutugno. In 10 anni il leader leghista ha cambiato ...ROMA - "Lasciatelo cantare, anche da lassù. Perché è stato un italiano vero. La morte di Toto Cutugno per quelli della nostra generazione è la scomparsa ...