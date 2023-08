Toto Cutugno | il fratello d’Italia che temevamo di avere

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 22 agosto 2023) La cosa peggiore degli anni Ottanta, chi li ha vissuti, non fu il “riflusso” né l’esplosione del debito pubblico, ma i capelli lunghi cotonati pure per i maschi e le spalle imbottite e i rever da 70/80 metri quadri delle giacche. Quelle indossate dain certi filmati da Techetecheté che giravano oggi. L’altra cosa che ha amareggiato gli anni Ottanta degli italiani affluenti che incominciavano a sognare destini globalizzati, fu ovviamente L’italiano, vero inno nazionale melo-sgangherato, un medley dell’italianità prima che esistessero i medley e persino che Berlusconi dicesse “il paese che amo”. “Buongiorno casa buongiorno Maria”, e “un partigiano come presidente”. Ma poiché de mortuis nihil nisi bonum, e di Salvatoreda Fosdinovo non c’è poi davvero nessun male da dire, non se ne dirà, anche se si sono amati di più ...