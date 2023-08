Toto Cutugno è morto | il dolore di Pippo Baudo | “Perdita troppo grande” – Video

(Di martedì 22 agosto 2023) (Adnkronos) – "Sono addolorato,era una persona buona".ricorda con affetto eoggi 22 agosto 2023 all'età di 80 anni., presentatore di una lunga serie di Festival di Sanremo, fu testimone del boom dinell'edizione del 1983, quando il cantante partecipò con L'italiano. "Unaper me, sono addolorato. Unaper tutti gli italiani e per chi ama la musica. Sembrava scontroso, invece era chiuso perché era malinconico e non triste. A quel Sanremo del 1983 capii subito che L'Italiano () sarebbe diventato un successo ...

