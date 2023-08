Toto Cutugno di cosa era malato? Com’è morto il cantante vincitore di Sanremo nel 1980?

(Di martedì 22 agosto 2023) Il manager diCotugno Daniele Mancuso, ha annunciato ad ANSA la morte le primo pomeriggio del noto cantautore italiano. Ad appena 80 anni compiuti, ci lascia un pilastro della musica nostrana. La sua scomparsa è avvenuta nel pomeriggio di oggi presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato per motivi di salute. La malattia diCotugno Nel corso dell’anno 2007, aè stata diagnosticata una forma di tumore alla prostata che lo ha costretto ad una lunga trafila. Questa terribile notizia ha richiesto un intervento chirurgico d’urgenza e successivamente un lungo percorso terapeutico. La diagnosi che gli è stata comunicata ha fatto emergere la presenza di metastasi tumorali che si stavano diffondendo in modo aggressivo, arrivando persino a lambire la zona renale, tanto che gli era stato ...

...saluto che va oltre la tristezza e unisce le centinaia di persone che questa mattina nonostante il caldo si sono trovate nella basilica dei Santi Nereo e Achilleo a Milano per ricordare, ...Addio a, morto martedì 22 agosto a 80 anni : in tanti hanno voluto dargli l'ultimo saluto a Milano, dove si sono celebrati i funerali. Chiesa piena, una folla ha assistito alla cerimonia: "...Gianni Morandi e Pupo arrivano per l'ultimo saluto al cantautore scomparso all'età di 80 anni. Le esequie si svolgono a Milano, nella Basilica dei Santi Nereo e Achilleo. video Local ...

L’arrivo del feretro di Toto Cutugno all’ingresso della basilica dei Santi Nereo e Achilleo a Milano è stato accolto da un lungo applauso. La folla di parenti, amici e fan, commossa, ha tributato ...Un grande uomo, un grande amico, un grande artista”, così Pupo arrivando insieme a Gianni Morandi al funerale di Toto Cutugno nella Basilica dei Santi Nereo e Achilleo a ...