Tortu verso l’esordio al Mondiale | “Per la finale dei 200 metri | devo andare sotto i 20 secondi”

(Di martedì 22 agosto 2023) Budapest – “Non vedo l’ora di scendere in pista. È il mio quarto, ogni volta è una storia a sé, ma vivo sempre allo stesso modo la vigilia e sono molto convinto di poter fare bene, visto com’è andata l’ultima gara con 20.14 agli Assoluti di Molfetta, a quattro centesimi dal personale”. Alla vigilia della quinta giornata dei Mondiali di Atletica a Budapest Filipposvela in conferenza stampa le sue aspettative per la gara dei 200piani. “Perin semisi dovrà correre già molto forte. Sono arrivato qui da qualche giorno, ho avuto modo di allenarmi nell’impianto di riscaldamento a fianco dello stadio, di respirare l’atmosfera vedendo quelli che ormai sono i miei ex avversari dei 100. Comincia a salire l’adrenalina, dovrò essere bravo a portarla in ...

vivere il Mondiale, dalla mensa al viaggio, cose che mi aiutano ad ambientarmi e a vivere la gara con una motivazione in più' , ha detto ancora. 'Il clima molto umido non è ideale per correre

