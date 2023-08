Tortu | «Il favorito è Lyles | dovrò essere bravo a portare in campo l’adrenalina»

(Di martedì 22 agosto 2023) Domani il velocista Filippogareggerà nei Mondiali di atletica di Budapest nei 200 metri, dove dovrà vedersela con lo statunitense Erriyon Knighton e il canadese Andre De Grasse. Le sue parole in conferenza stampa a Casa Italia: «Non vedo l’ora di scendere in pista. È il mio quarto Mondiale, ogni volta è una storia a sé, ma vivo sempre allo stesso modo la vigilia e sono molto convinto di poter fare bene, visto com’è andata l’ultima gara con 20.14 agli Assoluti di Molfetta, a quattro centesimi dal personale. Per andare in semifinale si dovrà correre già molto forte. Sono arrivato qui da qualche giorno, ho avuto modo di allenarmi nell’impianto di riscaldamento a fianco dello stadio, di respirare l’atmosfera vedendo quelli che ormai sono i miei ex avversari dei 100 metri. Comincia a salire...

Filippo Tortu: "Serve 19.95 per andare in Finale ai Mondiali: è l'obiettivo. Lyles favorito, ma Tebogo e Hughes..." OA Sport

