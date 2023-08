Torre Angela – Scontro auto-ambulanza | sette feriti un bimbo

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 agosto 2023) Unsi è scontrata martedì poco dopo mezzogiorno con un’in via dei Ruderi di Casa Calda all’incrocio con via Walter Tobagi, Nell’incidente, l’si è ribaltata e il personale a bordo, due uomini e una donna, sono rimasti leggermentecosì come le quattro persone presenti nell’, una Peugeot, una famiglia con un bambino di soli due anni. Tutti leggermente, nessuno in gravi condizioni. L’non aveva a bordo pazienti, ma si stava dirigendo a soccorrerne uno.